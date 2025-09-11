Vantage Data Centers obtient un investissement de 1,6 milliard de dollars de la part de GIC et d'ADIA

11 septembre - Le fournisseur de centres de données hyperscale Vantage Data Centers a déclaré jeudi avoir obtenu un investissement de 1,6 milliard de dollars de GIC de Singapour et de l'Abu Dhabi Investment Authority pour développer sa plateforme Asie-Pacifique.