Vanguard : "les flux vers les ETF continuent de grimper"

(Zonebourse.com) - Les ETF ont récolté 57 milliards de dollars en août. Les flux cumulés depuis le début de l'année s'élèvent désormais à 374 MdsUSD, soit un peu plus que le record annuel établi en 2025.

Les ETF en actions de base (core) tirent les flux vers des niveaux records

"Nous n'avons constaté aucun ralentissement des flux pendant l'été. En juillet, les flux ont atteint un nouveau record mensuel, tandis que le mois d'août a marqué le deuxième plus haut niveau mensuel jamais observé. Les actions monde ont progressé en août en raison des bons résultats des entreprises et de la bonne tenue des données économiques. En effet, ces éléments ont redonné confiance aux investisseurs. Les anticipations de hausse de taux, les tensions géopolitiques et la volatilité des prix des matières premières n'ont guère réussi à freiner le rebond", observe David Hsu, head of index equity and ETF product specialist chez Vanguard Europe.

Après la forte hausse enregistrée cet été, les flux depuis le début de l'année 2026 s'élèvent à 374,1 MdsUSD. Ce chiffre dépasse déjà le total de l'année 2025, qui s'élève à 371,7 MdsUSD, alors qu'il reste encore quatre mois avant de clore 2026.

Les ETF actions ont enregistré 41 MdsUSD d'entrées nettes en août. Les ETF actions de base (core) ont enregistré 22,8 MdsUSD d'entrées nettes. Les investisseurs ont privilégié les expositions aux marchés américains, mondiaux et développés. Les ETF actions durables et smart bêta ont également connu un mois relativement solide.

Dans le détail, pour le troisième mois consécutif, les ETF en actions américaines ont occupé la première place du classement en termes d'exposition géographique avec 10,7 MdsUSD d'entrées nettes. Les ETF en actions monde arrivent en deuxième position, avec 10,6 MdsUSD d'entrées nettes, suivis par les ETF des marchés développés, qui ont enregistré 9,6 MdsUSD d'entrées. En termes de sorties de capitaux, les ETF sur actions des marchés émergents hors Chine et ceux sur les actions allemandes ont enregistré des sorties de 339 et 321 MUSD, respectivement.

Les ETF obligataires ont enregistré 8,2 MdsUSD d'entrées nettes en août. Les ETF d'obligations souveraines ont enregistré 2,8 MdsUSD d'entrées nettes en août tandis que les expositions aux obligations d'entreprises et à très courte échéance ont également vu des flux importants. Sur le plan régional, les investisseurs ont privilégié les ETF obligataires de la zone euro, des Etats-Unis et mondiaux.

Les ETF alternatifs, sur matières premières et multi-actifs ont tous enregistré des entrées nettes en août. Les ETF sur les matières premières ont enregistré des entrées nettes particulièrement importantes, à hauteur de 7,5 MdsUSD, dans un contexte de hausse de la demande d'or.

ETF UCITS de Vanguard

La gamme Vanguard a enregistré des entrées nettes de 7,2 MdsUSD en août . La majorité des fonds a en effet affiché des flux positifs. Ces entrées provenaient principalement des ETF actions (6,2 MdsUSD) et obligataires (861 MUSD). Les gammes d'ETF multi-actifs (97 MUSD) et d'ETF monétaires (83 MUSD) ont également enregistré des entrées nettes.

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