(Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur des valeurs de croissance, Meta, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,50% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES VALEURS DE CROISSANCE - ADVANCED MICRO DEVICES

AMD.O , MARVELL MRVL.O , CEREBRAS CRBS.O et INTEL INTC.O avancent chacun de 2% en avant-Bourse, tandis que TESLA

TSLA.O , NVIDIA NVDA.O et SPACEX SPCX.O progressent légèrement, dans un contexte d'optimisme lié à l'intelligence artificielle (IA) qui compense le sentiment baissier dû aux niveaux préoccupants des cours du pétrole et des rendements obligataires.

* META META.O est attendu dans le vert à l'ouverture et pourrait enregistrer sa cinquième semaine consécutive de hausse, ce qui placerait le titre à moins de 1% d'une capitalisation boursière de 2.000 milliards de dollars. Le géant des réseaux sociaux est porté par l'engouement croissant des jeunes consommateurs pour son application d'IA Muse.

* AKAMAI TECHNOLOGIES AKAM.O s'envole de 21% en avant-Bourse après l'annonce par le groupe de la signature d'un contrat de services dans le "cloud" de sept ans avec Anthropic. Akamai a également émis un bon de souscription qui pourrait permettre à Anthropic d'acquérir jusqu'à 5% de son capital.

* TESLA TSLA.O commence cette semaine à livrer ses camions Semi à une première vague de clients, ont déclaré des dirigeants de l'entreprise dans son usine de Sparks, au Nevada, près de neuf ans après qu'Elon Musk, le directeur général du groupe, a dévoilé ces poids lourds équipés de moteurs électriques.

* COSTCO WHOLESALE COST.O a dépassé jeudi les prévisions trimestrielles, enregistrant une forte croissance de ses ventes à magasins comparables, les pressions inflationnistes ayant poussé les consommateurs vers ses stations-service à prix réduits et stimulé la demande dans l'ensemble de ses entrepôts.

* LESLIE'S LESL.O - Le distributeur spécialisé dans les équipements de piscine, chute de 19% dans les transactions hors séance alors que le groupe s'apprête à se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, après avoir souffert d'une baisse de ses ventes et d'un important endettement, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Claude Chendjou)

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