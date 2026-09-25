Développement durable : les entreprises françaises dans la moyenne de l'UE mais en retard sur l'environnement

( AFP / STAN HONDA )

Les entreprises françaises adhérentes au Pacte mondial des Nations unies ont un niveau d'engagement en faveur des objectifs de développement durable (ODD) dans la moyenne européenne, mais accusent du retard sur plusieurs indicateurs environnementaux, selon un baromètre publié vendredi.

Ce deuxième baromètre européen des ODD, présenté par le Réseau France du Pacte mondial, donne aux entreprises françaises un score global de contribution aux ODD de 57,5/100, proche de la moyenne européenne de 58,2.

Réalisée à partir des données déclarées par 5.793 entreprises de 21 pays, dont 1.370 en France, l'enquête place en tête la Grèce (67,3), la Turquie (63,9) et l'Italie (62,8), tandis que la Pologne et le Danemark (51,7 chacun) ou la Suisse et le Liechtenstein (54,6 chacun) ferment la marche.

Les résultats français sont bons sur les objectifs sociaux, avec 76,8 pour l'ODD consacré à la santé et au bien-être et 76,1 pour celui relatif à la réduction des inégalités, deux niveaux supérieurs à la moyenne.

Les entreprises françaises sont deuxièmes, derrière les suédoises, pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

Le rapport attribue ce résultat à un cadre réglementaire en France et en Suède "plus ancien et plus exigeant que la plupart des pays" européens, citant les lois Copé-Zimmermann et Rixain sur la féminisation des instances dirigeantes françaises.

En revanche, les entreprises françaises sont en retrait sur plusieurs objectifs environnementaux.

Leur score atteint seulement 58,7 pour l'ODD consacré à l'industrie et à l'innovation, soit 7,2 points de moins que la moyenne européenne. Les scores sont inférieurs à la moyenne sur la biodiversité terrestre (49,5, six points en dessous de la moyenne), la protection des océans (49,0, soit 4,6 points en dessous) ou la gestion de l'eau (49,3, 5,5 points en dessous).

Pour le climat, la France ne fait guère mieux que la moyenne européenne avec un score de 45,9 (contre 45,8).

Selon le baromètre, cette faiblesse peut s'expliquer par la composition sectorielle du tissu entrepreneurial : 60% des répondants français sont des entreprises de services, contre une proportion plus importante d'entreprises industrielles en Allemagne, en Italie ou en Turquie, plus sollicitées sur ces enjeux.

Plus largement, les entreprises européennes contribuent davantage aux objectifs sociaux qu'aux objectifs environnementaux.

L'ODD "Santé" obtient ainsi le meilleur score européen (73,6), tandis que l'ODD "Climat" reste le moins avancé (45,8).

Le Pacte mondial des Nations unies est une initiative d'engagement volontaire des entreprises en faveur du développement durable lancée en 2000.