Reçu à l'Elysée, Léon XIV place son voyage en France sous le signe de la paix

Le pape Léon XIV se rend en France

par Joshua McElwee et Elizabeth Pineau

Le pape Léon XIV a entamé vendredi ‌à Paris une visite apostolique de quatre jours en France, "terre de riches racines chrétiennes" où il a d'emblée plaidé en faveur de la paix dans un discours ​à l'Elysée aux côtés d'Emmanuel Macron.

Le souverain pontife a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport d'Orly par le président français et son épouse, tandis que sonnaient à 10h00 les cloches de toutes les églises du pays.

Lors d'un discours en français dans la salle des fêtes de l'Elysée, le pape américain a exhorté le ​monde à être sensible aux souffrances causées par "le fléau de la guerre", mettant en garde contre la prolifération des armes nucléaires et appelant la France à "demeurer un infatigable défenseur de la paix et du multilatéralisme, en ​particulier au sein de notre chère Europe".

Léon XIV a fait de la paix un ⁠thème central de son pontificat et a déclaré aux journalistes, à bord de son avion l'amenant en France, qu'il venait en "pèlerin" pour la paix.

"Beaucoup ‌de nos compatriotes ressentent avec votre visite en France une espérance", lui a dit Emmanuel Macron devant un parterre d'invités où figuraient notamment de nombreux cardinaux, l'ancien président Nicolas Sarkozy et les ex-Premiers ministres Gabriel Attal, Jean-Pierre Raffarin et Michel Barnier.

Une foule nombreuse ​est attendue à toutes les étapes du déplacement du pape - ‌à Paris, mais aussi Lourdes (Hautes-Pyrénées) et Metz (Moselle), ville proche de l'Allemagne ayant joué un rôle central dans la fondation ⁠de l'Union européenne.

Quelque 600.000 personnes se sont inscrites pour assister à la messe en plein air célébrée samedi après-midi place de la Concorde, face à l'avenue des Champs-Élysées.

"Ce pape dégage une paix, la paix du Christ. Pouvoir vivre ce week-end comme une oasis de sérénité, tout le monde y aspire", a dit à Reuters, à ⁠propos de cet engouement, le cardinal ‌Matthieu Rougé.

Léon XIV était attendu vendredi après-midi au siège de l'Unesco, l'agence des Nations Unies pour la culture et l'éducation confrontée ⁠à des problèmes budgétaires depuis le retrait des Etats-Unis sur décision du président américain Donald Trump en 2025.

BAIN DE FOULE, VÊPRES À NOTRE-DAME

Le premier pape américain s'est ‌attiré les foudres du locataire de la Maison blanche en début d'année avec ses critiques sur la guerre contre l'Iran.

Léon XIV a fait en ⁠outre des risques engendrés par l'IA une priorité de son pontificat, appelant les dirigeants mondiaux à établir des ⁠règles pour l'encadrer, ce qu'il devait répéter ‌lors de son passage à l'Unesco.

Après un bain de foule dans les rues de Paris, Léon XIV présidera la cérémonie des vêpres en la cathédrale Notre-Dame restaurée, ​qui recevra ainsi sa première visite papale depuis l'incendie ayant en partie détruit ce chef ‌d'oeuvre gothique de 2019.

Léon XIV est le premier pape à effectuer une visite officielle en France depuis près de 20 ans.

Ce voyage pourrait être l'occasion de redorer l'image de l'Église après la ​publication en 2021 du rapport supervisé par Jean-Marc Sauvé révélant que quelque 330.000 enfants ont été victimes d'abus sexuels commis par des membres du clergé et des laïcs catholiques en France depuis 1950.

Les autorités catholiques ont mis en place des mesures de protection et des réparations financières, mais les victimes continuent de faire ⁠pression pour que les responsables de l'Église rendent des comptes et fassent davantage de prévention.

Léon s'entretiendra dimanche à Lourdes avec sept victimes françaises d'abus sexuels dans l'Eglise. Le Vatican, qui ne communique généralement qu'après-coup sur les rencontres du pape avec les victimes, n'a pas fourni de précisions sur ce rendez-vous.

La tournée s'achèvera lundi à Metz, ville où officia Robert Schuman, une figure majeure de la construction européenne en cours de béatification, par un discours sur "les racines de l'Europe pour la paix et l'unité".

Emmanuel Macron a invité les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne à venir à la rencontre du pape en Moselle, sans préciser pour l'instant ​qui serait effectivement présent.

(Reportage Joshua McElwee et Elizabeth Pineau)