Vanguard lance un nouveau fonds obligataire mondial actif à duration courte

(Zonebourse.com) - Gestionnaire d'actifs mondial, Vanguard lance Vanguard Global Short-Term Core Bond Fund. Domicilié en Irlande, ce fonds offre aux investisseurs une exposition à un portefeuille mondialement diversifié. Celui-ci est composé de titres de dette à court terme de qualité Investment Grade, d'obligations d'Etats, d'entreprises et de marchés émergents, ainsi que de titres obligataires structurés à court terme. Il vise à apporter équilibre et diversification, tout en réduisant le risque de taux grâce à une duration courte. sera cogéré par Ales Koutny, responsable des taux internationaux, et Sarang Kulkarni, gérant de portefeuille principal pour les stratégies de crédit mondial et de crédit d'entreprise paneuropéennes de Vanguard.

Ce nouveau fonds s'inscrit dans le développement continu de l'offre de gestion obligataire active de Vanguard, après le lancement, en 2025, des Vanguard Global Core Bond Fund et Vanguard Global Strategic Bond Fund. Ensemble, ces fonds proposent des expositions obligataires coeur de portefeuille, en complément des fonds obligataires actifs historiques de Vanguard aux performances de premier plan : le Vanguard Global Credit Bond Fund et le Vanguard Emerging Markets Bond Fund.

Le fonds Vanguard Global Short-Term Core Bond sera co-géré par Ales Koutny, responsable des taux internationaux, et Sarang Kulkarni, gérant de portefeuille principal pour les stratégies de crédit mondial et de crédit d'entreprise paneuropéennes de Vanguard.

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