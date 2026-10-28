Vanguard élargit sa gamme de fonds obligataires en gestion active

(Zonebourse.com) - Vanguard annonce le lancement du fonds Vanguard USD High Yield Corporate Bond. Il s'agit d'un fonds obligataire à haut rendement géré activement qui permet aux investisseurs d'accéder à un large éventail d'obligations d'entreprises, principalement émises par des sociétés américaines, offrant des revenus potentiellement plus élevés, à des frais compétitifs.

Le fonds vise à générer une performance totale (plus-value et revenus) supérieure à celle de son indice de référence, le Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index, grâce à une sélection rigoureuse des titres et à une gestion stricte des risques.

Il dispose également de la flexibilité nécessaire pour investir dans certaines opportunités hors indice, notamment les prêts à effet de levier (leveraged loans), lorsque les gérants identifient des investissements attractifs. Domicilié en Irlande, le fonds propose des parts de capitalisation et de distribution libellées en dollars américains, avec des frais courants (OCF) de 0,25%.

Le fonds sera géré par l'équipe Fixed Income de Vanguard, l'un des plus importants gestionnaires obligataires au monde. Cette équipe réunit des expertises en économie, en taux d'intérêt, en analyse crédit, en négociation, en construction de portefeuille et en gestion des risques. Elle gère plus de 3 000 milliards de dollars d'actifs obligataires à l'échelle mondiale.

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