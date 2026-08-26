Vanguard conclut un accord concernant la plateforme fintech Altruist

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Le groupe Vanguard a annoncé mercredi qu’il allait acquérir la plateforme fintech Altruist, ce qui permettra au gestionnaire d’actifs d’accéder plus facilement à des conseillers financiers indépendants et d’étendre ses capacités en matière de gestion de patrimoine.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Bien que les termes de l'accord n'aient pas été divulgués, le Wall Street Journal a estimé la valeur de la transaction à environ 4 milliards de dollars, citant des sources proches du dossier.

* Fondée en 2018, Altruist est une plateforme technologique de gestion de patrimoine utilisée par des conseillers financiers indépendants. Elle est en concurrence avec les activités de dépôt de Charles Schwab et de Fidelity.

* « Alors que de plus en plus d’investisseurs dans les fonds Vanguard choisissent de travailler avec des conseillers financiers, nous voyons là une opportunité significative de tirer parti des atouts de deux organisations hautement complémentaires pour aider les conseillers à servir leurs clients plus efficacement », a déclaré Salim Ramji, directeur général de Vanguard.

* Cette opération s’inscrit dans la stratégie de M. Ramji visant à développer les activités de conseil et de gestion de patrimoine de Vanguard, alors que les gestionnaires d’actifs s’efforcent de mieux répondre aux besoins des clients fortunés.

* Vanguard, qui gérait environ 12.000 milliards de dollars d’actifs au 31 mars, a également acquis en 2021 Just Invest, un fournisseur de technologies dédiées à la gestion de patrimoine.

* Une fois l’opération finalisée, Altruist continuera à fonctionner comme une entité distincte sous la propriété de Vanguard.

* La transaction devrait être finalisée dans le courant de l’année.