Vanguard abaisse les frais de son ETF mondial phare à 0,14%

(Zonebourse.com) - Vanguard franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de réduction des coûts pour les investisseurs. Le gestionnaire d'actifs a annoncé qu'à compter du 28 juillet 2026, les frais courants (OCF) de son Vanguard FTSE All-World UCITS ETF passeront de 0,19% à 0,14 %, soit une baisse de plus de 25%.

Selon Vanguard, cette réduction permettra aux investisseurs d'économiser environ 37 millions de dollars par an.

L'ETF, qui réplique l'indice FTSE All-World et offre une exposition à plusieurs milliers d'entreprises dans les marchés développés et émergents, s'est imposé comme l'un des véhicules d'investissement les plus prisés des investisseurs européens. Depuis le début de l'année, il a enregistré plus de 16 milliards de dollars de collecte nette et gère désormais près de 75 milliards de dollars d'actifs, ce qui en fait l'un des ETF actions mondiales affichant la plus forte croissance en Europe.

Cette annonce s'inscrit dans une politique plus large de baisse des frais menée par Vanguard. Au cours des deux dernières années, le groupe a procédé à plusieurs réductions tarifaires sur sa gamme d'ETF et de fonds indiciels en Europe.

Selon ses estimations, ces différentes mesures représentent désormais plus de 80 millions de dollars d'économies annuelles pour les investisseurs, illustrant sa volonté de rendre l'investissement indiciel toujours plus accessible.

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