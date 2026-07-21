IA: Microsoft signe un accord de "plusieurs milliards" de dollars avec Mistral pour utiliser ses infrastructures en Europe

Le géant américain Microsoft a signé un accord de "plusieurs milliards" de dollars avec le champion français de l'intelligence artificielle (IA) Mistral afin d'utiliser la puissance de calcul de ses infrastructures en Europe, ont annoncé mardi les deux entreprises dans un communiqué commun.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Cet accord, dont le montant exact n'a pas été dévoilé, "renforce la capacité de Microsoft en Europe" et va permettre à Mistral, qui verra plusieurs de ses modèles d'IA intégrés dans les produits de son partenaire, de développer ses infrastructures en Europe, selon ce document.

En louant ses capacité de calcul à Microsoft, le groupe français rejoint d'autres spécialistes du secteur, comme SpaceXAI, qui ouvrent l'accès à leurs centres de données aux entreprises à la recherche de puissance de calcul.

Alors que la question de la souveraineté numérique européenne agite les mondes de la politique et de la tech depuis plusieurs mois, le géant américain cherche aussi à se positionner comme l'entreprise la plus compatible avec le marché européen.

"L'Europe doit avoir accès aux capacités d'IA les plus avancées au monde, sans compromettre la maîtrise de ses données", a affirmé le président de Microsoft Brad Smith, cité dans le communiqué.

Le patron de Mistral, Arthur Mensch, s'est pour sa part réjoui de voir ses modèles "être déployés par les entreprises et les institutions publiques du monde entier".

En février, Mistral avait annoncé investir 1,2 milliard d'euros pour la construction de centres de données en Suède, une première pour elle hors de France.