VanEck lance un ETF axé sur l'agroalimentaire

(Zonebourse.com) - VanEck, gestionnaire d'actifs, lance un nouvel ETF VanEck Agribusiness UCITS. L'ETF investit à l'échelle mondiale dans le secteur de l'agribusiness, qui va des semences, des engrais et des produits chimiques agricoles aux équipements et machines d'irrigation, à la santé animale, à l'élevage, à l'aquaculture et à la pêche, jusqu'à la culture des sols et au commerce de produits agricoles. L'ETF est coté sur Euronext.

A long terme, le secteur bénéficie d'un contexte structurel durable. Les Nations Unies prévoient que la population mondiale passera de 8,2 milliards en 2024 à un pic d'environ 10,3 milliards au milieu des années 2080, tandis que la surface agricole mondiale a atteint son maximum vers 2000 et s'est stabilisée depuis.

Combler l'écart entre une surface cultivable limitée et une demande croissante suppose des rendements plus élevés et, de plus en plus, une agriculture de précision. La variabilité climatique accentue cette pression : des sols plus chauds et des précipitations plus abondantes accélèrent tous deux les pertes d'azote et, à l'échelle mondiale, les cultures n'absorbent déjà qu'environ la moitié de l'azote qui leur est apporté.

Des gains d'efficacité ancrés dans la durée

Une méta-analyse publiée en 2023 dans Nature Communications suggère qu'une meilleure gestion des nutriments pourrait porter cette part à près des trois quarts : le type de gain d'efficacité qui stimule la demande de génétique semencière améliorée, d'engrais à efficacité renforcée et d'applications de précision. Il s'agit de changements progressifs, qui s'étalent sur plusieurs décennies plutôt que d'une transformation soudaine, ce qui contribue à faire de ce thème un sujet stable plutôt que spéculatif, et particulièrement pertinent dans le contexte actuel de flux commerciaux en mutation et de chaînes d'approvisionnement fragiles.

Pour les investisseurs, l'argument le plus convaincant tient au rôle que le secteur peut jouer au sein d'un portefeuille. "La demande de produits alimentaires est par nature régulière, et la consommation reste relativement stable tout au long des cycles économiques", explique Martijn Rozemuller, CEO de VanEck Europe. De nombreuses entreprises du secteur ont historiquement pu répercuter dans le temps la hausse des coûts des intrants tout au long de la chaîne de valeur, même si ces mêmes coûts peuvent comprimer les marges ailleurs. "À cet égard, un investissement dans l'agribusiness peut faire office de potentiel amortisseur au sein d'un portefeuille dans un environnement économique instable ou marqué par des goulets d'étranglement de l'approvisionnement, même si les rendements peuvent varier."

Une exposition directe à l'économie réelle

VanEck Agribusiness UCITS ETF offre une exposition à des entreprises aujourd'hui établies et reconnues à l'échelle mondiale qui, au moment de leur inclusion, visent à réaliser au moins 50% de leur chiffre d'affaires dans le secteur agricole et jouent un rôle clé tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le portefeuille concentré, composé d'une cinquantaine de titres, couvre à la fois les marchés développés et émergents, reflétant la nature internationale de la production alimentaire. "Il s'agit d'une excellente façon d'investir dans l'économie réelle. Notre nouvel ETF n'offre qu'une exposition limitée aux secteurs à forte intensité technologique qui dominent aujourd'hui les grands indices", ajoute Martijn Rozemuller.

L'ETF réplique l'indice MVIS Global Agribusiness Index (MVMOOTR). L'indice investit dans des entreprises de l'agribusiness plutôt que dans les matières premières agricoles elles-mêmes, en captant le secteur à travers les actions des entreprises à l'origine de la production alimentaire. L'indice est rééquilibré chaque trimestre. Il a été lancé en juillet 2012, avec une date de référence en décembre 2006. Il vise à couvrir 90% de la capitalisation boursière du flottant de l'univers éligible.

VanEck Agribusiness UCITS ETF offre une exposition répartie tout au long de la chaîne de valeur agricole, dans un secteur soutenu par une demande régulière et une évolution progressive de long terme.

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