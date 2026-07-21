VanEck : "l'or continue de surperformer la plupart des autres grandes classes d'actifs"

(Zonebourse.com) - "La volatilité du prix de l'or s'est accrue au premier semestre 2026. En séance, l'or s'est négocié jusqu'à 5 595 dollars le 29 janvier. Le 30 juin, il a atteint son plus bas niveau depuis le début de l'année, à 3 943 USD, mais est parvenu à clôturer juste au-dessus de la barre des 4 000 USD, terminant le mois à 4 008,02 $ l'once. L'or a reculé de 14,14% sur le mois de juin et affichait une baisse de 7,21% depuis le début de l'année. Les actions aurifères ont sous-performé le métal, comme cela est généralement le cas en période de baisse des prix de l'or", relève Imaru Casanova, gestionnaire de portefeuille or et métaux précieux chez VanEck (société de gestion d'investissements internationale basée à New York).

L'indice MarketVector Global Gold Miners Index (MVGDX) a reculé de 15,54% en juin, soit une baisse de 12,41% depuis le début de l'année.

L'or recule à mesure que les marchés se tournent vers les actifs risqués

Après avoir atteint de nouveaux sommets historiques proches de 5 600 USD l'once début janvier, les prix de l'or ont subi des pressions baissières. Ce repli s'explique par le renforcement du dollar américain et des anticipations de hausse des taux d'intérêt depuis le début de la guerre avec l'Iran. Le récit macroéconomique dominant s'est auto-entretenu : la hausse des prix du pétrole maintient les anticipations d'inflation à un niveau élevé, maintenant la Fed dans l'attente. Une "Fed dans l'attente" maintient les rendements réels à un niveau élevé, ce qui soutient le dollar américain au détriment de l'or.

En conséquence, de nombreux analystes des matières premières ont revu à la baisse leurs prévisions de prix de l'or pour 2026. Toutefois, même après ces ajustements, l'estimation moyenne du consensus à ce jour (selon les données Bloomberg) pour le prix annuel moyen de l'or s'établit autour de 4 700 USD pour 2026 et 2027, et au-dessus de 4 000 USD pour 2028 et 2029.

De leur coté, les analystes de Goldman Sachs, Citigroup et Deutsche Bank prévoient un cours de l'or à 5 000 USD ou plus en 2027. (Source : Bloomberg).

"A la fin du mois de juin, l'apparente conclusion du conflit au Moyen-Orient a encore réduit l'attrait de valeur refuge de l'or, les marchés s'étant orientés vers un environnement plus propice à la prise de risque, avec des marchés actions s'échangeant à proximité de leurs sommets récents. L'or évolue désormais autour de 4 000 USD l'once, soit un repli d'environ 25% par rapport à ses sommets de janvier. Néanmoins, les actions aurifères demeurent l'une des classes d'actifs les plus performantes sur l'année écoulée, tandis que l'or continue de surperformer la plupart des autres grandes classes d'actifs ", souligne Imaru Casanova.

Les actifs liés à l'or continuent de bien résister

Pour cette gestionnaire de portefeuille, "la volatilité du prix de l'or et le récent repli peuvent peser sur les investisseurs. Toutefois, il convient selon nous important de faire abstraction du bruit à court terme. La vigueur persistante des marchés actions témoigne d'un certain degré d'optimisme qui pourrait être mis à l'épreuve. Les tensions géopolitiques, les effets prolongés du conflit au Moyen-Orient et les perspectives d'inflation restent des éléments clés dans l'environnement actuel."

Un environnement prolongé de "Fed en attente" pourrait contribuer, au fil du temps, à des taux réels plus bas, voire négatifs, un contexte historiquement très favorable à l'or. Dans un tel scénario, ce métal jaune a souvent joué un rôle important comme instrument de diversification et de couverture potentielle pour les investisseurs recherchant protection et diversification de leur portefeuille.

Rappelons cependant que rien ne garantit toutefois que ce contexte perdure : les taux réels pourraient remonter, l'or ne génère aucun revenu et peut connaître des baisses de prix marquées ou prolongées. Même les hausses de taux de la Fed n'ont pas toujours été défavorables à cet actif. Selon les données du World Gold Council couvrant 44 hausses de taux de la Fed entre mars 1997 et juillet 2023, l'or a enregistré une performance positive les jours de hausse dans plus de 50% des cas.

Le soutien continu des banques centrales

En outre, les statistiques d'achat d'or des banques centrales pour le mois de mai, également publiées par le World Gold Council, montrent que ces dernières restent engagées, avec des achats mensuels nets proches de niveaux records : 89% des banquiers centraux interrogés s'attendent à une augmentation des réserves mondiales d'or au cours des 12 prochains mois.

Des achats soutenus et géographiquement diversifiés de la part des banques centrales, conjugués à une demande d'investissement résiliente en provenance d'Asie, continuent d'étayer la demande d'or aux niveaux actuels. Un retour de la participation des investisseurs occidentaux, comparable à celui observé en 2025, pourrait apporter un soutien supplémentaire et contribuer à une nouvelle progression du marché de l'or.

Toutefois, une telle dynamique de demande n'est pas garantie, et les achats des banques centrales ainsi que la demande d'investissement pourraient ralentir, voire s'inverser. Historiquement, l'or a affiché de bonnes performances lors des périodes où l'activité des banques centrales et l'investissement représentaient ensemble plus de 30% de la demande totale (voir graphique ci-dessous : Gold Mid-Year Outlook 2026 : Point break | World Gold Council).

Pourquoi les actions aurifères peuvent encore offrir des opportunités

Par ailleurs, Imaru Casanova explique qu'historiquement, les actions aurifères ont surperformé le métal lui-même dans les phases haussières du prix de l'or : "L'environnement actuel des prix de l'or s'est déjà révélé favorable à de solides fondamentaux d'entreprise, les résultats du premier trimestre 2026 faisant apparaître des flux de trésorerie records. Avec un or négocié à un prix moyen d'environ 4 700 USD l'once depuis le début de 2026 et des coûts de maintien tout compris pour le secteur estimés en moyenne à moins de 2 000 USD l'once en 2026, les marges demeurent très solides, même avec un or à 4 000 USD. Les entreprises disposent ainsi des moyens de financer leur croissance, de verser des dividendes et de racheter leurs actions."

La gestionnaire précise ensuite que "les actions aurifères continuent de se négocier à des valorisations qui restent faibles par rapport aux niveaux historiques, tandis que le secteur paraît bénéficier d'une solide santé financière et opérationnelle au regard des standards historiques. Les cours actuels des actions semblent refléter des hypothèses plus prudentes que celles implicites dans les prix de l'or en vigueur".

Bien que les actions aurifères comportent des risques allant au-delà de ceux du métal (opérationnels, juridictionnels, de coûts ou de financement, et ceux propres aux entreprises), elles se sont historiquement révélées plus volatiles que l'or. Comme observé au premier semestre 2026, elles peuvent reculer plus fortement que le métal lorsque les prix de l'or baissent.

"Si les investisseurs réallouent leur capital en dehors de secteurs affichant des valorisations bien plus élevées, en particulier dans un contexte de risque croissant de repli, les actions aurifères pourraient en bénéficier", conclut Imaru Casanova.

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