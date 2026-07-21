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Le cours de l'action Super Micro s'envole après la publication des résultats trimestriels préliminaires
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** Les actions de Super Micro Computer SMCI.O bondissent de 15 % à 29,34 dollars lors des négociations après clôture

** Le fabricant de serveurs d’IA, dans sa mise à jour préliminaire des résultats du quatrième trimestre, indique qu’il prévoit une marge brute ajustée comprise entre 15 % et 17 % , soit près du double de la fourchette de 8,2 % à 8,4 % qu’il avait précédemment annoncée

** La société explique que ces résultats ont été favorisés par une "composition favorable de la clientèle et de la gamme de produits"

** SMCI a également enregistré un carnet de commandes record dépassant les 60 milliards de dollars, mais prévoit un chiffre d’affaires du quatrième trimestre dans la fourchette basse de ses prévisions, comprises entre 11 et 12,5 milliards de dollars

** Les analystes qui suivent le titre lui attribuent en moyenne une recommandation "conserver"; le cours-cible médian est de 39 dollars – données compilées par LSEG

** SMCI affiche une baisse d’environ 13 % depuis le début de l’année

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