Vanda chute alors que la FDA américaine prolonge l'examen de son médicament contre le mal des transports

28 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Vanda Pharmaceuticals VNDA.O chutent de 1,1 % à 5,14 $ avant la mise sur le marché

** La société indique que la FDA américaine a demandé une prolongation pour terminer son examen de la suspension partielle des études à long terme de son médicament expérimental contre le mal des transports, le tradipitant

** La VNDA indique que la FDA américaine terminera son réexamen accéléré des restrictions d'ici le 5 décembre 2025, au lieu de la date limite initiale du 26 novembre

** La FDA a entamé des discussions sur l'étiquetage du tradipitant dans le cadre de la "New Drug Application"; la date d'action de la PDUFA reste fixée au 30 décembre - VNDA

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~11% depuis le début de l'année