VAMA, coentreprise d'ArcelorMittal, primée par ses clients auto en Chine
12/02/2026
ArcelorMittal fait savoir que sa coentreprise VAMA a reçu des distinctions de la part de constructeurs automobiles et d'équipementiers de premier rang en Chine en 2025 et début 2026.
En janvier 2026, Benteler lui a décerné le titre de "2025 Best Strategic Cooperation Supplier" à l'occasion de son sommet fournisseurs, en reconnaissance de leur collaboration dans le développement d'aciers avancés à haute résistance et de nouvelles applications automobiles.
VAMA a également été nommée "2025 Excellent Supplier" par Changan Ford lors de la conférence annuelle 2026 de ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement, confirmant un partenariat établi depuis 2018.
"Ces récompenses témoignent de la confiance que nos clients accordent à VAMA. Elles reflètent la collaboration étroite que nous construisons avec nos partenaires et notre engagement à fournir des solutions en acier automobile fiables et de haute qualité adaptées au marché chinois", a commenté Pedro Raiser, directeur marketing de VAMA.
