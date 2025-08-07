information fournie par Reuters • 07/08/2025 à 07:21

Valneva-Levée de l’arrêt temporaire de la FDA sur l’utilisation d'IXCHIQ® chez les personnes âgées

Valneva SE VLS.PA :

* LEVÉE DE L’ARRÊT TEMPORAIRE DE LA FDA SUR L’UTILISATION DU VACCIN CONTRE LE CHIKUNGUNYA IXCHIQ® CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

* ACCORD AVEC LA FDA SUR UNE MISE À JOUR DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

(Rédaction de Gdansk)