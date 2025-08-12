 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Valneva grimpe en Bourse après des résultats semestriels "solides"
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 10:35

(Actualisé avec réaction en Bourse et commentaire d'analyste)

Valneva VLS.PA s'envole mardi à la Bourse de Paris après avoir publié des résultats semestriels jugés "solides", portés notamment par les ventes de son vaccin Ixiaro/Jespect.

Vers 08h30 GMT, le titre Valneva gagnait 9,6% après avoir grimpé jusqu'à plus de 13% plus tôt en séance, tandis que le SBF120 .SBF120 augmentait de 0,47% au même moment.

La société de biotechnologies française a vu son chiffre d'affaires augmenter de 37,8% au premier semestre, à 97,6 millions d'euros, mais a enregistré un Ebitda ajusté à -6 millions d'euros, contre un bénéfice de 56,2 millions d'euros il y a un an.

Le semestre 2024 avait bénéficié d’un produit exceptionnel provenant de la vente du bon de revue prioritaire (PRV)1, souligne Valneva dans un communiqué.

La performance au premier semestre a notamment été soutenue par les ventes du vaccin contre l’encéphalite japonaise Ixiaro/Jespect, qui ont progressé de 30,6% à 54,7 millions d’euros.

Les analystes de Kempen ont qualifié ces résultats de "solides", saluant la croissance continue des ventes.

"L'entreprise a confirmé le calendrier du programme de vaccin contre la maladie de Lyme", soulignent-ils également.

Valneva a par ailleurs confirmé ses perspectives financières telles qu'annoncées en mai, et dit tabler sur un chiffre d’affaires entre 180 millions et 190 millions d’euros pour 2025.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

