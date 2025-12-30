Citoyen français sous OQTF : le ministre de l'Intérieur évoque "un dysfonctionnement" relatif à la nationalité l'homme soupçonné d'agressions au couteau dans le métro à Paris le 26 décembre

"À partir du moment où vous traitez un individu comme quelqu'un en situation irrégulière (...) alors que, en réalité, il est Français, évidemment qu'il y a eu un dysfonctionnement", a tranché Laurent Nunez.

Laurent Nunez à Paris, le 3 décembre 2025. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Placé sous OQTF et placé un temps en centre de rétention administrative, l'homme soupçonné d' agressions au couteau dans le métro à Paris le 26 décembre est en réalité un citoyen français. Une situation qui résulte d'un "dysfonctionnnement", a estimé mardi 30 décembre le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

Cet homme de 25 ans, initialement présenté comme un ressortissant malien ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), dispose en réalité d' un passeport français mais n'en a jamais fait état lors des différentes procédures auxquelles il a été confronté .

"Il est Malien, il est né à Bamako (...) il est Français par filiation. C'est son père, qui est Français, qui l'a reconnu alors qu'il avait neuf ans et donc il s'est vu, effectivement, délivrer un certificat de nationalité en 2012 à 12 ans. A 18 ans, il a eu un passeport, une carte nationale d'identité. Ce n'était pas connu des services. Alors, est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement? Forcément" , a expliqué le ministre de l'Intérieur sur France Inter .

Garde à vue levée pour raison psychiatrique

"À partir du moment où vous traitez un individu comme quelqu'un en situation irrégulière, où vous le placez en centre de rétention administrative et vous tentez une procédure d'éloignement... alors que, en réalité, il est Français, évidemment qu'il y a eu un dysfonctionnement et je vais regarder dans quelles conditions on a -ou pas- consulté le fichier des personnes qui détiennent une carte nationale d'identité ou un passeport français", a assuré Laurent Nuñez.

Cet homme, soupçonné d'avoir blessé légèrement, le 26 décembre, trois femmes sur la ligne 3 du métro parisien avant de prendre la fuite, avait été identifié grâce aux images de vidéosurveillance. Il avait ensuite été interpellé dans le Val-d'Oise, au nord de Paris.

Sa garde à vue a été levée samedi soir pour raison psychiatrique, selon le parquet de Paris.