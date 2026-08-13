Valneva dévoile des résultats en baisse comme prévu

Valneva signe la plus forte baisse du SBF 120 avec un repli de 1,91%, à 2,413 euros, après la publication de résultats nettement dégradés au premier semestre et malgré la confirmation de ses objectifs financiers annuels.

Sur les six premiers mois de l'année, la société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins a vu son chiffre d'affaires s'affaisser de 32,58%, à 65,8 millions d'euros, là où le consensus visait des revenus de 151 millions d'euros... La société explique le repli de son chiffre d'affaires par la baisse des ventes de produits tiers et un décalage anticipé du calendrier des ventes de produits lié au changement de distributeur en Allemagne et au calendrier de livraison du vaccin Ixiaro au Département américain de la Défense.

De leur côté, les ventes de produits ont atteint 64 millions d'euros, loin des 91 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2025. La perte d'Ebitda ajusté s'est très nettement creusée à 40,1 millions d'euros, contre seulement 6 millions d'euros un an plus tôt, alors que les prévisions des analystes étaient à -30,1 millions d'euros.

La perte a suivi la même trajectoire en s'installant à 63,3 millions d'euros, contre 20,8 millions au premier semestre 2025. Cette dégradation est liée selon la société à la baisse de la marge brute, qui reflète à la fois la diminution des ventes de produits et l'augmentation du coût des ventes.

Valneva a annoncé disposer d'une trésorerie de 121,5 millions d'euros à fin juin 2026, contre 161,3 millions d'euros un an plus tôt.

Malgré cette dégradation des résultats, le spécialiste des vaccins a confirmé ses perspectives pour l'année. La société attend des ventes de produits entre 135 et 150 millions d'euros et un chiffre d'affaires total compris entre 145 et 160 millions d'euros. Les marges brutes devraient s'améliorer au cours du second semestre, après l'impact d'éléments non récurrents au premier semestre.

Valneva a également rappelé qu'elle a mis en oeuvre une initiative de restructuration visant à réduire sa consommation de trésorerie, grâce à une réduction des effectifs, au recentrage et rééchelonnement de ses activités de R&D.

Stifel reste optimiste

Dans une note, Stifel évoque des revenus globalement conformes aux attentes, mais l'Ebitda est inférieur aux prévisions, en raison de coûts ponctuels comptabilisés dans le coût des ventes.

Le groupe américain de services financiers explique que le repli des ventes de produits est conforme aux attentes du consensus.

En ce qui concerne l'écart de l'Ebitda ajusté, les analystes indiquent qu'il est lié à un coût des ventes plus élevé que prévu. Cela traduit à la fois des volumes de ventes plus faibles et des coûts ponctuels significatifs liés à Ixchiq (le vaccin contre le chikungunya).

Les analystes de Stifel ont confirmé leur recommandation à l'achat, avec une cible de cours de 7,50 euros. Ils pensent que VLA15, le candidat vaccin contre la maladie de Lyme développé avec Pfizer, conserve une trajectoire crédible vers l'approbation réglementaire et reste le principal moteur de valeur pour le titre.