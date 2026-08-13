Valneva creuse sa perte nette au 1er semestre

Le groupe de vaccins Valneva publie une perte nette de 63,3 MEUR au titre du 1er semestre 2026, contre une perte nette de 20,8 MEUR un an auparavant, une augmentation qui s'explique principalement par la baisse de la marge brute.

Cette dernière a été pénalisée par un recul des ventes et des volumes de production, ainsi que par des éléments ponctuels affectant le coût des ventes, notamment des coûts de résiliation de contrats liés à Ixchiq et des dépréciations de stocks.

Le chiffre d'affaires a diminué d'un tiers, à 65,8 MEUR, dont 64 MEUR de ventes de produits, avec le recul attendu des ventes de produits de tiers et un décalage anticipé du calendrier des ventes de produits lié au changement de distributeur en Allemagne et au calendrier de livraison du vaccin Ixiaro au département américain de la Défense.

Le groupe revendique une solide position de trésorerie de 121,5 MEUR à fin juin 2026, à comparer à 109,7 MEUR au 31 décembre 2025, "reflétant une gestion rigoureuse de la trésorerie et le produit de la récente levée de fonds".

Malgré l'impact négatif persistant du contexte géopolitique sur les voyages, Valneva confirme ses perspectives pour 2026, avec des ventes de produits attendues entre 135 et 150 MEUR et un chiffre d'affaires total entre 145 et 160 MEUR. Les marges brutes sur les produits devraient s'améliorer au cours du 2e semestre, après l'impact d'éléments non récurrents au 1er semestre.

Valneva a mis en oeuvre avec succès une initiative de restructuration visant à réduire sa consommation de trésorerie, grâce à une réduction significative de ses effectifs, au recentrage et au rééchelonnement de ses activités de R&D, ainsi qu'à la rationalisation de ses opérations à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de cette initiative, la société a également conclu un accord pour la cession de son site de Nantes, en France, pour un montant de 6,2 MEUR. Une promesse de vente a été signée avec Nantes Métropole et la finalisation de la transaction est attendue en septembre.