Vallourec vise un accord sur la réduction de sa dette avant février 2021 - président du directoire

PARIS,18 novembre (Reuters) - Edouard Guinotte, président du directoire de Vallourec qui présentait mercredi ses résultats trimestriels , a déclaré lors d'une conférence de presse téléphonique que * LE GROUPE VISE UN ACCORD SUR UNE RÉDUCTION DE SA DETTE "LE PLUS VITE POSSIBLE", EN TOUT ÉTAT DE CAUSE AVANT FÉVRIER 2021 Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA (Benjamin Mallet)

