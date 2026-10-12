L'UE limite les importations de véhicules hybrides chinois à 350.000 unités par an - responsable

PHOTO D'ARCHIVES : Un SUV hybride rechargeable BYD ATTO 8

‌L'Union européenne (UE) a trouvé ​un accord portant sur la limitation des importations de véhicules hybrides ​chinois à 350.000 unités par an, ​avec une hausse ⁠annuelle de 6%, dans ‌le cadre d'un accord de quatre ans annoncé vendredi, ​a ‌déclaré lundi un responsable ⁠de la Commission européenne.

Les premières mesures de l'UE visant à ⁠limiter ‌les importations d'hybrides devraient être ⁠mises en oeuvre dès ‌début décembre, a ⁠ajouté ce responsable.

Les importations de ⁠véhicules hybrides ‌rechargeables en provenance de Chine ​dans l'UE ‌ont augmenté de 86% sur les neuf ​premiers mois de l'année tandis que les ⁠importations de véhicules électriques ont progressé de 40%.

(Reportage Phil Blenkinsop; version française Claude Chendjou et Nicolas Delame, édité par Benoit ​Van Overstraeten)