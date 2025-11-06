Vallourec va fournir à TotalEnergies des volumes supplementaires pour un projet en Irak

Vallourec SA VLLP.PA :
* VALLOUREC SÉLECTIONNÉ PAR TOTALENERGIES POUR FOURNIR DES VOLUMES SUPPLEMENTAIRES POUR LE PROJET INTÉGRÉ DE DEVELOPPEMENT GAZIER EN IRAK
* LE PROJET VISE À EXPLOITER LE PÉTROLE ET LE GAZ AFIN D'AUGMENTER LA CAPACITÉ DE PRODUCTION À 210.000 BARILS DE PÉTROLE PAR JOUR
Texte original nGNX6YVXBf Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer