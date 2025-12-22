Colère agricole: pas de "trêve" à l'approche de Noël, nouveau cas de dermatose

Des ballots de paille sur l'autoroute A64 bloquée par des agriculteurs, le 22 décembre 2025 à Carbonne, en Haute-Garonne ( AFP / Valentine CHAPUIS )

La mobilisation des agriculteurs, en baisse ces derniers jours, a connu un léger rebond lundi, des barrages et manifestations persistant notamment dans le Sud-Ouest, où un abattage lié à un nouveau cas de dermatose, apparu en dépit des mesures sanitaires, est venu rappeler la menace sur le cheptel français.

L'abattage de quatre vaches a été ordonné à Saint-Marsal, dans les Pyrénées-Orientales, après la détection vendredi d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC), malgré la campagne de vaccination des bovins qui bat son plein dans le Sud-Ouest.

La vache contaminée appartenait à un élevage déjà touché par la dermatose, mais dans un groupe distinct de bovins, a précisé la préfecture, qui a confirmé l'abattage.

Cette vache avait été vaccinée, a indiqué "en toute transparence" le ministère de l'Agriculture à des journalistes, expliquant qu'une vache peut en effet contracter la DNC lors des trois semaines au cours desquelles le vaccin gagne en puissance, et présenter des symptômes encore plus tard.

Depuis l'apparition de la DNC sur le territoire français, en Savoie l'été dernier, l'Etat tente de contenir la propagation du virus en appliquant trois règles: abattage systématique dès la détection d'un cas, vaccination et restriction de mouvements.

- "Pas lâcher" -

La mobilisation des agriculteurs, qui contestent cette stratégie d'abattage des troupeaux entiers au moindre cas détecté, a connu un léger regain lundi, avec 35 actions mobilisant 1.200 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. C'est plus que ce week-end (23 actions dimanche, 50 samedi), mais nettement mois qu'en fin de semaine dernière (110 actions jeudi, 93 vendredi).

Dans la nuit de dimanche à lundi, un nouveau barrage a été levé, à Tarascon-sur-Ariège sur l'axe stratégique de la RN20 entre la France et l'Andorre, après dix jours de mobilisation, tandis que dans les Pyrénées-Atlantiques, seule la fin de l'abattage total pourra faire quitter aux agriculteurs leur campement installé sur l'A64 à hauteur d'Urt, à 15 kilomètres de Bayonne, également depuis dix jours.

"On ne va pas lâcher parce qu'il y a les fêtes de fin d'année. S'il faut partir une ou deux heures à la maison pour voir la famille, on le fera. Mais on reviendra toujours", a assuré Xan Michelema, 20 ans.

Mobilisation d'agriculteurs à Lourdes (Hautes-Pyrénées), le 21 décembre 2025 ( AFP / BASTIEN ARBERET )

A l'autre extrémité de l'A64, à Carbonne, près de Toulouse, une petite foule d'agriculteurs s'est encore pressée sur le barrage décoré de sapins aux branches desquelles pendaient des cartouches vides de gaz lacrymogène, tirées selon les agriculteurs autour de la ferme ariégeoise d'où la colère agricole est partie.

"Le soutien est indéfectible, il grossit tous les jours. Les gens veulent venir faire la messe de Noël" sous le pont de la sortie 27 de l'autoroute, a déclaré à l'AFP Bertrand Loup, éleveur et vice-président de la chambre d'agriculture de Haute-Garonne.

La circulation a toutefois encore été entravée lundi, notamment sur l'A63 près de Bordeaux, sur l'A64 entre Toulouse et Bayonne, ou encore sur l'A75 Clermont-Béziers en Lozère et dans l'Aveyron, selon des représentants syndicaux joints par l'AFP.

A Cestas (Gironde), une trentaine d'agriculteurs poursuivent le blocage sous l'échangeur de l'A63.

Des agriculteurs bloquent l'autoroute A64, le 22 décembre 2025 à Carbonne, en Haute-Garonne ( AFP / Valentine CHAPUIS )

"Depuis deux ans, on se bat pour avoir des réponses pour que l'agriculture française soit prospère et pour que nous, agriculteurs, puissions vivre dignement de notre métier. Tout le monde s'en fout dans ce pays", a estimé José Pérez, figure des mouvements de 2024 dans le Lot-et-Garonne voisin.

Malgré les appels du gouvernement à une "trêve" à l'approche des fêtes, de nouvelles actions ont encore fleuri lundi.

A Reims, une trentaine d'agriculteurs et une vingtaine de tracteurs étaient mobilisés lundi matin sur un barrage filtrant, distribuant du lait aux automobilistes.

- Cellule scientifique -

Lundi, une cellule de dialogue entre scientifiques et représentants agricoles d'Occitanie a tenu à Toulouse une deuxième réunion d'échanges autour d'une évolution du protocole de gestion de la crise de la DNC.

Des agriculteurs bloquent l'autoroute A64, le 22 décembre 2025 à Carbonne, en Haute-Garonne ( AFP / Valentine CHAPUIS )

"Ça va à deux à l'heure", a fustigé Bertrand Loup, indiquant que cette cellule ne pourrait permettre de modifier le protocole qu'au plus tôt en janvier. "Des cas (de DNC, NDLR), il peut y en avoir tous les jours et on se donne du temps dans l'urgence, c'est hallucinant", a-t-il critiqué.

Les bovins situés dans une zone couvrant dix départements du Sud-Ouest (Ariège, Aude, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales et Tarn) doivent être vaccinés d'ici à mi-janvier.

Mardi, le leader de la contestation au sud de Toulouse, Jérôme Bayle, doit être reçu en fin d'après-midi par le préfet. S'il demande de retirer le barrage sur l'A64, "on ira manifester à Toulouse et le mouvement s'élargira", a-t-il promis.