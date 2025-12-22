 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sachets de nicotine: le Conseil d'Etat suspend un décret d'interdiction devant entrer en vigueur en avril
information fournie par AFP 22/12/2025 à 18:22

Des produits à la nicotine en vente dans une boutique à Paris, le 19 décembre 2024 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Des produits à la nicotine en vente dans une boutique à Paris, le 19 décembre 2024 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le Conseil d'Etat a suspendu lundi un décret gouvernemental qui devait aboutir à l'interdiction de vente et de fabrication de sachets de nicotine, produits prisés des jeunes, à partir d'avril 2026.

"L'exécution du décret (...) est suspendue en tant qu'il interdit la fabrication, la production et l'exportation des produits à usage oral contenant de la nicotine", écrit le Conseil, selon lequel la commercialisation de ces produits, également concernée par ce décret suspendu, est déjà interdite par d'autres textes.

Ce décret, pris par le gouvernement début septembre, a pour objectif de bannir les sachets, billes et gommes de nicotine. Il avait été salué par les associations anti-tabac pour lesquelles ces produits rencontrent un succès dangereux chez les adolescents.

Son entrée en vigueur était prévue pour le 1er avril 2026, s'inscrivant dans un contexte plus large de nouvelles mesures anti-tabac en France dont l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, ou l'interdiction de fumer dans l'ensemble des espaces publics.

Mais une entreprise, le groupe EVLB, avait saisi le Conseil d'Etat pour annuler ce décret, qui interdit non seulement la vente des sachets de nicotine mais aussi leur fabrication en France et leur exportation.

Le groupe, qui fabrique des produits à base de nicotine, attaquait à la fois le décret sur le fond, estimant qu'il enfreint les règles de libre échange en vigueur dans l'Union européenne, et sur son calendrier, affirmant qu'il n'aurait pas le temps de se réorganiser d'ici au printemps 2026.

Le Conseil d'Etat, qui ne se prononce pas pour l'heure sur le fond, lui donne raison sur le second plan, estimant qu'il aurait fallu donner jusqu'à fin juin à l'entreprise pour délocaliser sa production.

La décision, prise en référé, suspend donc l'application du décret dans son ensemble, le Conseil d'Etat assurant qu'il se prononcera sur le fond du dossier d'ici à juin 2026.

Le Conseil d'Etat estime, par ailleurs, que la commercialisation de ces produits est déjà interdite par le Code de la santé publique, sauf dans un cadre pharmaceutique. Selon ce point de vue, la suspension du décret ne changera donc pas la donne en matière de vente des sachets de nicotine.

Interrogé par l'AFP sur la conduite qu'il adopterait, le ministère de la Santé n'a pas répondu dans l'immédiat.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 18:52

    Ah ce gouvernement des juges (irresponsables et inamovibles), ça devient insupportable !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry a indiqué lundi avoir saisi la justice au sujet d'un site britannique accusé de commercialiser en ligne des poupées sexuelles d'apparence enfantine ( POOL / PATRICK KOVARIK )
    Poupées sexuelles: un site britannique signalé à la justice
    information fournie par AFP 22.12.2025 19:18 

    La Haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry a indiqué lundi avoir saisi la justice au sujet d'un site britannique accusé de commercialiser en ligne des poupées sexuelles d'apparence enfantine, quelques semaines après l'ouverture d'une enquête sur les pratiques ... Lire la suite

  • Un passant sur les berges de l'Hérault, qui a débordé suite aux fortes pluies à Laroque, le 22 décembre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )
    Crues: le département de l'Hérault en vigilance rouge, Agde sous surveillance
    information fournie par AFP 22.12.2025 19:11 

    L'Hérault a été placé lundi en vigilance rouge par Météo-France pour des crues exceptionnelles avec des cumuls important de pluies qui font déborder le fleuve du département et menacent la ville côtière d'Agde. Cinq départements sont par ailleurs en vigilance orange ... Lire la suite

  • Des camions de pompiers devant l'usine chimique Elkem Silicones, après une explosion, le 22 décembre 2025 à Saint-Fons, dans le Rhône ( AFP / Manon BILLING )
    Quatre blessés dans une explosion dans une usine chimique près de Lyon
    information fournie par AFP 22.12.2025 18:48 

    Quatre salariés ont été blessés lundi, dont au moins deux grièvement, dans une explosion survenue en début d'après-midi dans l'usine chimique Elkem Silicones à Saint-Fons, dans la "vallée de la chimie" au sud de Lyon. Quatre heures après la déflagration, l'incendie ... Lire la suite

  • Un passant sur les berges de l'Hérault, qui a débordé suite aux fortes pluies à Laroque, le 22 décembre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )
    Le département de l'Hérault placé en vigilance rouge pour les crues
    information fournie par AFP 22.12.2025 18:48 

    Météo-France a placé lundi le département de l'Hérault en vigilance rouge pour des crues exceptionnelles en aval du fleuve Hérault et autour d’Agde, et la Haute-Corse a été placée en vigilance orange après l'Aveyron, la Lozère, le Tarn et le Var pour crues ou pluie-inondation. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank