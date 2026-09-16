Vallourec va fournir 15.000 tonnes de tubes en acier à Subsea7 au Brésil

Le logo de Vallourec lors du salon Hyvolution à Paris

‌Vallourec a annoncé ​mercredi avoir remporté un contrat auprès ​de l'entreprise parapétrolière britannique ​Subsea7 pour la ⁠fourniture de line ‌pipes sans soudure en acier carbone ​au ‌Brésil, dans ⁠le cadre du projet offshore Sepia ⁠2, développé ‌par Petrobras .

Le groupe ⁠français produira ‌environ 130 ⁠kilomètres de "risers" et ⁠de "flowlines" rigides, ‌soit plus de ​15.000 ‌tonnes de tubes en acier carbone ​fabriqués dans son ⁠usine brésilienne de Jeceaba, précise un communiqué.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)