Vallourec va fournir 15.000 tonnes de tubes en acier à Subsea7 au Brésil

Le logo de Vallourec lors du salon Hyvolution à Paris
Vallourec a annoncé mercredi avoir remporté un contrat auprès de l'entreprise parapétrolière britannique Subsea7 pour la fourniture de line pipes sans soudure en acier carbone au Brésil, dans le cadre du projet offshore Sepia 2, développé par Petrobras .
Le groupe français produira environ 130 kilomètres de "risers" et de "flowlines" rigides, soit plus de 15.000 tonnes de tubes en acier carbone fabriqués dans son usine brésilienne de Jeceaba, précise un communiqué.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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