Vallourec: un RBE en net recul au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 09:24









(Zonebourse.com) - Vallourec publie un résultat net part du groupe de 40 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2025, contre 111 millions un an auparavant, et un RBE (résultat brut d'exploitation) en baisse de 13% en comparaison annuelle, à 187 millions.



Le groupe revendique ainsi une forte marge brute d'exploitation de 21,7%, en amélioration de 1,9 point, pour un chiffre d'affaires en baisse d'un peu plus de 20% à 863 millions d'euros, avec une baisse de la production vendue de tubes en volume.



Vallourec met aussi en avant d'importantes commandes de tubes OCTG, notamment au Moyen-Orient, et une poursuite de la hausse des prix de marché attendue aux Etats-Unis liée à l'augmentation des droits de douane sur l'acier.



Aussi, le fabricant de tubes sans soudures anticipe un RBE du troisième trimestre entre 195 et 225 millions d'euros, et confirme tabler sur un RBE en progression au second semestre 2025, par rapport au premier semestre.





