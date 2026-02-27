Vallourec table sur un ralentissement du RBE au T1 2026

Le logo de Vallourec
Vallourec a fait état vendredi d'un résultat brut d'exploitation (RBE) annuel en baisse, le fabricant français de tubes en acier citant l'effet de change, tout en annonçant tabler sur un ralentissement du RBE au premier trimestre.
Pour le premier trimestre 2026, le groupe dit viser un RBE compris entre 165 et 195 millions d'euros, selon un communiqué. Au premier trimestre 2025, il était ressorti à 207 millions d’euros.
Pour l'ensemble 2026, Vallourec précise dans le communiqué anticiper le maintien d'un niveau élevé des volumes de vente de tubes en Amérique du Nord, malgré une baisse des volumes de vente à l'international au premier semestre 2026 en raison d’un ralentissement des commandes au second semestre 2025.
En 2025, Vallourec a enregistré 819 millions d'euros de résultat brut d'exploitation (RBE), après 832 millions, le groupe citant un effet de change défavorable significatif de 47 millions d’euros.
Le groupe a toutefois déclaré un RBE du segment Mine & Forêts à 38 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année, en hausse de 10% en glissement trimestriel, reflétant des prix de marché du minerai de fer plus élevés, partiellement contrebalancée par une baisse saisonnière des volumes.
