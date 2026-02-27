Vallourec table sur un ralentissement du RBE au T1 2026

Le logo de Vallourec

(Dans le titre et aux §§ ‌1-2, bien lire T1 (pas S1)

Vallourec a ​fait état vendredi d'un résultat brut d'exploitation (RBE) annuel en baisse, le fabricant français de tubes en acier citant ​l'effet de change, tout en annonçant tabler sur un ralentissement du ​RBE au premier trimestre.

Pour le ⁠premier trimestre 2026, le groupe dit viser un ‌RBE compris entre 165 et 195 millions d'euros, selon un communiqué. Au premier trimestre ​2025, il était ‌ressorti à 207 millions d’euros.

Pour l'ensemble 2026, ⁠Vallourec précise dans le communiqué anticiper le maintien d'un niveau élevé des volumes de vente de tubes ⁠en Amérique du ‌Nord, malgré une baisse des volumes de ⁠vente à l'international au premier semestre 2026 en ‌raison d’un ralentissement des commandes au second ⁠semestre 2025.

En 2025, Vallourec a enregistré 819 ⁠millions d'euros ‌de résultat brut d'exploitation (RBE), après 832 millions, le groupe ​citant un effet de ‌change défavorable significatif de 47 millions d’euros.

Le groupe a toutefois déclaré un ​RBE du segment Mine & Forêts à 38 millions d'euros sur les trois derniers mois de ⁠l'année, en hausse de 10% en glissement trimestriel, reflétant des prix de marché du minerai de fer plus élevés, partiellement contrebalancée par une baisse saisonnière des volumes.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Mathias de Rozario ; édité ​par Augustin Turpin)