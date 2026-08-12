Vallourec : support trouvé à 18,25 EUR ?

Après une correction de -33,3% depuis les sommets de mi-mai (27,5 EUR), Vallourec tente de rebondir sur 18,25 EUR (ex plancher remontant à mi-février).

Un premier obstacle se dessine vers 20E (MM200), la résistance suivante sera la base du "gap" des 20,81 EUR du 31 juillet, proche de l'oblique baissière qui gravite vers 21 EUR.