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Vallourec : support trouvé à 18,25 EUR ?
information fournie par Zonebourse 12/08/2026 à 11:25
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Après une correction de -33,3% depuis les sommets de mi-mai (27,5 EUR), Vallourec tente de rebondir sur 18,25 EUR (ex plancher remontant à mi-février).

Un premier obstacle se dessine vers 20E (MM200), la résistance suivante sera la base du "gap" des 20,81 EUR du 31 juillet, proche de l'oblique baissière qui gravite vers 21 EUR.

Pétrole et parapétrolier

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