information fournie par Reuters • 22/05/2026 à 07:03

Vallourec signe un protocole d'accord Avec Syngular Solutions

Vallourec SA VLLP.PA :

* ANNONCE LA SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD (MOU) AVEC SYNGULAR SOLUTIONS

* ÉTABLIT UN CADRE DE COLLABORATION DESTINÉ À DÉVELOPPER DES PROJETS DE BECCS, UNE TECHNOLOGIE DE SÉQUESTRATION DU CARBONE

Texte original nGNX3Q78rz Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdansk)