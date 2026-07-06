L'incendie des Pyrénées-Orientales ralentit, des moyens aériens supplémentaires attendus mardi

Un nuage de fumée provenant d’un incendie de forêt qui ravage la région des Aspres, vu depuis Montalba-le-Château, dans le département des Pyrénées-Orientales, le 5 juillet 2026 ( AFP / Jc Milhet )

L'incendie dans les Pyrénées-Orientales, qui a entraîné l'évacuation de milliers d'habitants, a été ralenti dans sa progression lundi et des renforts aériens sont attendus mardi, car des habitations restent menacées.

Le feu, qui a parcouru 4.900 hectares, "est heureusement stabilisé dans un certain nombre d'endroits, mais il n'est pas complètement fixé", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, lors d'un déplacement à Ille-sur-Têt, évoquant un bilan de 11 blessés légers, dont sept pompiers.

De nouveaux moyens aériens seront déployés mardi, notamment pour attaquer le flanc droit, qui inquiète le plus les pompiers.

Deux avions nationaux et six européens viendront en renfort, "ce qui correspond, à l'équivalent en projection d'eau de quatre Canadair", a détaillé le ministre.

Dans le massif montagneux des Aspres, les flammes ont essentiellement parcouru des zones boisées ou de garrigues mais une vingtaine de maisons ont été endommagées, notamment dans le village de Rodès.

"A certains endroits, on dirait qu'on a reçu une bombe atomique, c'est catastrophique", a confié à l'AFP par téléphone Marc Bianchini, le maire de Rodès, un village évacué dimanche soir.

"A 07h00, ça paraissait éteint, puis avec la chaleur et un coup de vent, c'est reparti", a-t-il expliqué, précisant qu'une vingtaine d'habitations et une trentaine de véhicules avaient brûlé sur le territoire de sa commune.

Evacuations maintenues

Les flammes, parties du village de Trévillach, se sont rapidement propagées samedi et dimanche mais le feu n'a progressé lundi que de quelques centaines d'hectares.

Les habitants d'une vingtaine de communes du massif des Aspres et d'Ille-sur-Têt ont dû évacuer leur logement dimanche soir et ne pourront pas regagner leur domicile avant mardi.

Remerciant les évacués pour leur "civisme" et leur "courage", le préfet a toutefois dissuadé les habitants de retourner chez eux tant que le feu reste menaçant.

Un avion Canadair CL-415 de la Sécurité civile française largue de l’eau sur un incendie de forêt au col des Auzines, près de Trévillach, dans le sud de la France, le 5 juillet 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Le niveau de risque d'incendie reste élevé dans les Pyrénées-Orientales en raison des températures caniculaires mais aussi d'un phénomène de brise sèche, et le sera jusqu'à la fin de semaine, a prévenu Charlotte Couture, responsable assistance feux à la direction régionale du Sud-Ouest de Météo-France, interrogée par l'AFP.

Dans ce département, "il y a plus d'un mois qu'il n'a pas plu du tout et plus de deux mois qu'il n'a pas plu de façon significative", a-t-elle insisté.

Avec ses 30 kilomètres de lisière, l'incendie a provoqué un épisode de pollution aux particules fines, a indiqué l'organisme de surveillance de la qualité de l'air Atmo Occitanie, qui recommande aux populations vulnérables ou sensibles d'éviter ou de réduire leurs activités physiques intenses.

Arrivée du Tour sans public

L’hélicoptère H125 de lutte contre l’incendie du SDIS11 (Service départemental d’incendie et de secours) largue de l’eau sur un feu de forêt près du col des Auzines, à proximité de Trévillach, dans le sud de la France, le 5 juillet 2026 ( AFP / Matthieu RONDEL )

Sans caravane publicitaire, les coureurs du Tour de France ont traversé le département pour gagner la ligne d'arrivée dans la station de ski des Angles, avec un public inhabituellement clairsemé sur le bord des routes.

La préfecture avait décrété une étape "sans public", afin de ne pas encombrer les voies de circulation empruntées par les services de secours. Le préfet des Pyrénées-Orientales avait annoncé qu'aucun sapeur-pompier ne serait mobilisé sur le Tour de France, comme c'est le cas sur chaque étape.

Les Pyrénées-Orientales continuent d'observer une vigilance orange canicule avec des températures qui ont atteint par endroits jusqu'à 40°C, après un premier épisode caniculaire historique fin juin.

Un autre incendie dans les Pyrénées-Orientales avait entraîné jeudi l'évacuation de 3.000 personnes à Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-Mer.

Dans le Gard, trois feux de forêts sont encore actifs. Celui de Lédenon, qui a parcouru 540 hectares, est fixé. Ceux de Rochefort-du-Gard, près d'Avignon, et Saint-Gervais, sont maîtrisés, ont précisé les pompiers.

De l'autre côté de la frontière espagnole, un incendie près de la touristique Costa Brava a brûlé plus de 2.000 hectares entre vendredi et dimanche.

Dans le nord du Portugal, un important feu de forêt brûle depuis plusieurs jours et a ravagé au moins 13.000 hectares.

En France, la situation est "extrêmement complexe" sur le front des incendies, a estimé Laurent Nunez, avec "11.000 hectares brûlés depuis le début de cette année. L'an passé, à la même époque, c'était 5.700 hectares".

Les pompiers font face sur le territoire français à une vingtaine de feux, a-t-il ajouté, conduisant à "mobiliser l'ensemble de nos moyens nationaux" (Canadair, avions DASH, hélicoptères...).

Dans la Drôme, un feu de forêt dans une zone de montagne difficile d'accès a parcouru à 500 hectares.

Près de Béziers, un homme suspecté d'être à l'origine de neuf départs de feu dimanche dans l'Hérault a été placé en garde à vue. Un autre pyromane connu de la justice a été également interpellé dans le Rhône.