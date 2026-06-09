 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vallourec signe un MoU avec Ultra Corpotech Pvt Ltd en Inde
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 07:07

Vallourec SA VLLP.PA :

* ET ULTRA CORPOTECH PVT LTD SIGNENT UN PROTOCOLE D’ACCORD POUR LE DÉPLOIEMENT DES TECHNOLOGIES DE FILETAGE VAM EN INDE

* LA MISE EN OEUVRE DE CET ACCORD EST PRÉVUE POUR FIN 2026, AVEC UNE MISE EN SERVICE ATTENDUE AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2027

Texte original [https://tinyurl.com/58vcukm5] Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
24,350 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
92,95 -1,23%
CAC 40
8 199,29 0,00%
2CRSI
54,4 0,00%
AIR LIQUIDE
165,38 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,267 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank