Vallourec signe un MoU avec Ultra Corpotech Pvt Ltd en Inde

Vallourec SA VLLP.PA :
* ET ULTRA CORPOTECH PVT LTD SIGNENT UN PROTOCOLE D’ACCORD POUR LE DÉPLOIEMENT DES TECHNOLOGIES DE FILETAGE VAM EN INDE
* LA MISE EN OEUVRE DE CET ACCORD EST PRÉVUE POUR FIN 2026, AVEC UNE MISE EN SERVICE ATTENDUE AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2027
Texte original [https://tinyurl.com/58vcukm5] Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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