Vallourec sera présent à un salon à Abou Dhabi
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 07:42

Vallourec annonce sa participation à ADIPEC 2025, le plus grand événement mondial de l'industrie de l'énergie, qui se tiendra du 3 au 6 novembre à Abou Dhabi (Emirats Arabes Unis), et y mettra en avant les dernières innovations de sa connexion de référence VAM.

'Référence incontournable du secteur Oil & Gas, VAM continue de définir les standards de performance et de fiabilité depuis la création de la première connexion premium du marché', affirme le fournisseur de tubes sans soudure.

Sur son stand, les visiteurs auront l'occasion de découvrir ses dernières innovations pour la transition énergétique, ainsi l'ensemble de l'offre Vallourec Services. Sa solution de stockage enterré d'hydrogène, Delphy, sera également présentée.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

