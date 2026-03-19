Beneteau est tombé dans le rouge en 2025, lesté notamment par les droits de douane américains

( AFP / THOMAS SAMSON )

Le groupe français de nautisme Beneteau a enregistré une perte nette de 43 millions d'euros en 2025, à la suite d'"une combinaison d'inflation et de hausse des taux d'intérêt" liée notamment aux droits de douane américains, a indiqué mercredi son président Bruno Thivoyon.

L'an passé, le constructeur français de voiliers, yachts et bateaux à moteur, a vécu une année "difficile", avec un chiffre d'affaires en baisse de 18% à 848 millions d'euros contre 1,03 milliard en 2024, mais espère avoir désormais "moins de nuages devant lui que derrière", a déclaré M. Thivoyon lors de la présentation des résultats à la presse.

La baisse du chiffre d'affaires a été essentiellement concentrée au premier semestre.

Par ailleurs, au moment où le marché a ralenti, le groupe a souffert du déploiement "plus difficile que prévu" d'un nouveau système d'information ERP gérant les 6.500 collaborateurs, la fabrication et tous ses métiers, les commandes et la distribution, a expliqué M. Thivoyon.

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"L'exercice 2025 s'est déroulé dans un environnement de marché difficile pour l'ensemble de nos zones géographiques", complète un communiqué du groupe diffusé parallèlement.

Beneteau réalise 56% de ses ventes en Europe et 27% en Amérique du Nord, l'Asie et le reste du monde représentant les 17% restant. La moitié du chiffre d'affaires est réalisé dans le secteur "Voile".

Le Moyen-Orient ne représente pas un très gros marché pour Beneteau, mais comme de nombreux autres secteurs économiques, le constructeur de bateaux français dit craindre les conséquences inflationnistes du conflit en cours.

"Dans un contexte de marché toujours aussi incertain", le groupe Beneteau aborde néanmoins l'exercice 2026 "avec une dynamique commerciale en amélioration", ajoute le communiqué.

A fin février, "le carnet de commandes livrable sur l'année affiche une progression de plus de 10% sur douze mois, en hausse de 5% pour l'activité Voile, dans un marché en décroissance, et de 14% pour l'activité moteur", précise le groupe, qui voit dans cet apparent réveil une confirmation "des premiers effets de la stratégie de renouvellement" et de montée en gamme impulsée depuis l'an dernier.

"Il y a un an, nous avions annoncé le lancement de 66 nouveaux modèles sur trois ans, nous en avons déployé 23 en 2025 qui ont bien marché", a dit M. Thivoyon. Et le groupe promet de lancer 24 nouveaux modèles en 2026.

Le groupe a provisionné 29 millions d'euros dans ses comptes pour se désengager des activités non rentables d'opérateur charter et de loueur où il détenait des participations minoritaires, et a décidé de se recentrer sur "l'accompagnement des clients sur la durée de vie des produits".

Sur le plan social, Beneteau a activé en 2025 des mécanismes d'activité partielle pour ses sites de production en France et en Italie qui ont permis "de préserver environ 10% des compétences du groupe" l'an passé, soit plus de 600 emplois qui étaient menacés.