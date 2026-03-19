Mr Bricolage: le bénéfice net plonge encore, plombé par une consommation en berne

( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Le distributeur français Mr Bricolage a annoncé mercredi un fort recul de son bénéfice net de 39,5% en 2025, à 8,4 millions d'euros, pénalisé par "une baisse continue de la consommation" depuis la période faste des confinements lors de l'épidémie de Covid.

L'enseigne présente une baisse de son bénéfice net pour la quatrième année consécutive.

Le chiffre d'affaires a lui augmenté de 2,6%, à 287,6 millions d'euros, selon un communiqué du groupe. Un résultat obtenu malgré la fermeture de quelques points de vente (-2%) qui s'explique, selon le groupe, "par une baisse continue de la consommation des ménages en faveur de l'aménagement du foyer".

Au 31 janvier 2026, Mr.Bricolage comptait 1.068 points de vente, dont 614 magasins affiliés.

"Dans cette période d'incertitude conjoncturelle, à laquelle s'est ajoutée une météo défavorable à notre secteur sur des périodes clés, c'est bien l'avenir que nous avons continué de préparer", a commenté Fabio Rinaldi, le directeur général du groupe, en poste depuis janvier.

Le groupe a investi 17,2 millions d'euros pour doubler la surface de son pôle logistique de Voivres-lès-le-Mans (Sarthe), désormais unique et doté d'une "solution de robotisation dernière génération".

Cette nouvelle organisation a conduit à la fermeture de son entrepôt de L'Hospitalet (Lot).

Dans un marché du bricolage "de plus en plus concurrentiel", Fabio Rinaldi, qui a remplacé Christophe Mistou parti chez GiFi, a détaillé "Puissance1000", le nouveau plan stratégique du groupe prévu jusqu'à 2028.

Ce plan doit "renforcer la compétitivité du Groupe, la performance et l'attractivité de son modèle d'indépendants de proximité".

Pendant la pandémie, l'enseigne avait profité des niveaux "exceptionnellement élevés" de consommation des ménages en faveur de l'aménagement au moment des confinements, mais l'élan s'est depuis essouflé.

Mr Bricolage affiche néanmoins une santé bien plus favorable qu'avant la crise sanitaire: le groupe était dans le rouge, avec une perte de 8,7 millions d'euros, au premier semestre 2019.