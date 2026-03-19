Streaming: Deezer a atteint la rentabilité en 2025

( AFP / EMMA DA SILVA )

La plateforme française de streaming Deezer a dégagé un léger bénéfice net annuel en 2025, devenant rentable pour la première fois notamment grâce à la croissance des abonnements et des partenariats, selon des résultats publiés mercredi.

L'entreprise a réalisé l'année passée un chiffre d'affaires d'environ 534 millions d'euros, stable à taux de change constant, a annoncé Deezer dans un communiqué.

La plateforme tricolore, fondée à Paris en 2007, passe le seuil de la rentabilité, enregistrant un premier bénéfice net annuel d'environ 8 millions d'euros.

Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté - un indicateur de la rentabilité - s'élève à 10 millions d'euros, soit 6 millions de plus qu'en 2024, a-t-elle précisé.

Cette rentabilité s'explique notamment par des partenariats qui dopent la visibilité de l'entreprise ainsi que la croissance du nombre d'abonnés, de 8,6% en France - quelque 300.000 abonnés supplémentaires - et 7,7% dans le reste du monde.

Certains utilisateurs avaient publiquement expliqué en 2025 migrer sur la plateforme française, après une nouvelle hausse des tarifs du leader mondial Spotify.

Deezer a aussi indiqué avoir réduit de 12 millions d'euros ses charges opérationnelles, en maîtrisant ses coûts.

"Notre leadership en matière de transparence des contenus musicaux générés par IA et notre engagement pour une rémunération équitable des artistes a renforcé notre notoriété auprès de l'ensemble de l'industrie", a déclaré Alexis Lanternier, son directeur général.

L'entreprise française est la seule plateforme audio à signaler les titres entièrement générés par l'intelligence artificielle, par une mention visible des utilisateurs.

En 2025, plus de 13,4 millions de titres ont ainsi été détectés et étiquetés. La grande majorité des écoutes de musique générée par IA sont frauduleuses selon Deezer, qui a choisi de les démonétiser.

L'entreprise aborde 2026 avec l'ambition de devenir "la plateforme musicale la plus digne de confiance pour les fans, les artistes et les partenaires dans le monde", a ajouté M. Lanternier.

Pour soutenir sa croissance, elle doit dévoiler jeudi sa nouvelle plateforme professionnelle "Deezer for business", destinée à commercialiser ses compétences et outils, comme la détection d'IA générative.