Vallourec remporte une nouvelle commande auprès de Petrobras au Brésil

Vallourec SA VLLP.PA :
* VALLOUREC REMPORTE UNE NOUVELLE COMMANDE AUPRÈS DE PETROBRAS POUR SUBMAGNÉTICO FREE FLOW
* CETTE NOUVELLE COMMANDE SIGNÉE AVEC L'OPÉRATEUR BRÉSILIEN PETROBRAS PORTE SUR LA PRODUCTION ET L'INSTALLATION DE PLUS DE 30 UNITÉS, QUI SERONT LIVRÉES ET INSTALLÉES DANS LES CHAMPS PRÉSALIFÈRES OFFSHORE DU BRÉSIL
Texte original [https://tinyurl.com/ytkzef7c] Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA
(Rédaction de Gdansk)
