Vallourec-Remboursement partiel de ses obligations senior à échéance 2032

* VALLOUREC ANNONCE LE REMBOURSEMENT PARTIEL DE SES OBLIGATIONS SENIOR A ECHEANCE 2032
* POUR UN MONTANT DE 82 MILLIONS DE DOLLARS
* LE REMBOURSEMENT SERA EFFECTUÉ À UN PRIX ÉGAL À 103 % DU MONTANT NOMINAL DES OBLIGATIONS REMBOURSÉES
* LE PAIEMENT RELATIF À CE REMBOURSEMENT INTERVIENDRA LE 15 SEPTEMBRE 2025
