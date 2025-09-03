information fournie par Reuters • 03/09/2025 à 18:08

Vallourec-Remboursement partiel de ses obligations senior à échéance 2032

Vallourec SA VLLP.PA :

* VALLOUREC ANNONCE LE REMBOURSEMENT PARTIEL DE SES OBLIGATIONS SENIOR A ECHEANCE 2032

* POUR UN MONTANT DE 82 MILLIONS DE DOLLARS

* LE REMBOURSEMENT SERA EFFECTUÉ À UN PRIX ÉGAL À 103 % DU MONTANT NOMINAL DES OBLIGATIONS REMBOURSÉES

* LE PAIEMENT RELATIF À CE REMBOURSEMENT INTERVIENDRA LE 15 SEPTEMBRE 2025

Texte original nGNX29SBdp Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdansk)