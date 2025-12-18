Apple ouvre l'iPhone à d'autres boutiques d'applications au Japon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le premier paragraphe pour indiquer que les changements ne s'appliquent qu'aux iPhones, et non aux autres appareils Apple) par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a déclaré mercredi qu'elle avait ouvert les iPhones à des boutiques d'applications alternatives au Japon afin de se conformer aux nouvelles lois visant à stimuler la concurrence sur le marché des smartphones dans ce pays.

Selon les nouvelles règles d'Apple, les développeurs japonais peuvent lancer leurs propres places de marché d'applications sur les iPhones et payer à Apple aussi peu que 5 % des ventes réalisées par le biais de ces places de marché et de ces applications.

Les développeurs pourront également proposer leurs propres paiements in-app pour les applications distribuées par l'App Store d'Apple, bien qu'Apple ait déclaré que cette option serait proposée parallèlement à son propre système de paiement in-app et que les développeurs continueraient à payer des commissions.

Le Japon est la dernière juridiction en date à s'attaquer au modèle économique de l'App Store d'Apple, sur lequel les développeurs ont longtemps versé des commissions allant jusqu'à 30 % sur les achats intégrés de biens et services numériques. Alors qu'Apple est toujours en litige pour savoir ce qu'elle peut facturer aux développeurs aux États-Unis, en Europe, la société technologique américaine a été obligée d'ouvrir l'iPhone à d'autres places de marché .

Le cadre japonais est fondamentalement différent du cadre européen .

En vertu de ce cadre, Apple a le pouvoir d'approuver les places de marché d'applications alternatives. Il exige également que les applications vendues sur les places de marché alternatives soient classées en fonction de leur âge, comme c'est le cas dans son propre App Store.

Apple a également déclaré qu'elle procéderait à un contrôle de sécurité de base, appelé "notarisation", pour toutes les applications distribuées sur les places de marché alternatives.

Les développeurs japonais qui utilisent l'App Store d'Apple peuvent fournir des liens de paiement en dehors de leurs applications, pour lesquels Apple prélèvera une commission de 15 %. Les achats standards sur l'App Store seront facturés à hauteur de 26 %.

La loi japonaise impose également à Apple d'ouvrir son matériel iPhone aux fabricants d'appareils tiers, mais elle diffère de la loi européenne. Apple a mis en place au Japon un système pour recueillir les demandes d'interopérabilité, mais a indiqué qu'elle pouvait les rejeter si elles risquaient d'exposer des données sensibles des utilisateurs.

"À travers ces changements, Apple s'est efforcé de réduire les nouveaux risques de confidentialité et de sécurité créés par la loi afin d'offrir aux utilisateurs japonais l'expérience la meilleure et la plus sûre possible", a déclaré Apple dans un blog.