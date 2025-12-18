Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* NEXANS NEXS.PA a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition du fabricant canadien Electro Cables.

* SOPRA STERIA GROUP SOPR.PA a annoncé mercredi être en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Starion et Nexova pour le compte de sa filiale CS Group.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé mercredi que le conseil de Paris avait approuvé le choix du groupement Dalkia/Eiffage/Ratp solutions ville pour renouveler la concession du réseau de chaleur urbain de la capitale.

(Rédigé par Claude Chendjou)