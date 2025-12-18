 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 06:00

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* NEXANS NEXS.PA a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition du fabricant canadien Electro Cables.

* SOPRA STERIA GROUP SOPR.PA a annoncé mercredi être en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Starion et Nexova pour le compte de sa filiale CS Group.

* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé mercredi que le conseil de Paris avait approuvé le choix du groupement Dalkia/Eiffage/Ratp solutions ville pour renouveler la concession du réseau de chaleur urbain de la capitale.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XI0FX

(Rédigé par Claude Chendjou)

Valeurs associées

EIFFAGE
122,100 EUR Euronext Paris 0,00%
NEXANS
120,400 EUR Euronext Paris -2,75%
SOPRA STERIA
154,700 EUR Euronext Paris +1,18%
