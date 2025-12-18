*
Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
*
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
*
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
*
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* NEXANS NEXS.PA a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition du fabricant canadien Electro Cables.
* SOPRA STERIA GROUP SOPR.PA a annoncé mercredi être en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Starion et Nexova pour le compte de sa filiale CS Group.
* EIFFAGE FOUG.PA a annoncé mercredi que le conseil de Paris avait approuvé le choix du groupement Dalkia/Eiffage/Ratp solutions ville pour renouveler la concession du réseau de chaleur urbain de la capitale.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XI0FX
(Rédigé par Claude Chendjou)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer