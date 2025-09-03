Vallourec: remboursement partiel d'obligations pour un montant de 82 ME
Le remboursement des obligations permet d'optimiser la structure financière du Groupe et de réduire les coûts d'emprunt.
Vallourec réaffirme son objectif de distribuer à ses actionnaires 80 à 100 % de sa génération de trésorerie globale. Le groupe précise que cette opération ne réduit ni ne modifie de manière significative le montant disponible pour ces distributions.
Philippe Guillemot, Président du conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré : ' Cette transaction sera rapidement rentabilisée grâce à la réduction de nos frais financiers et témoigne de notre détermination à maintenir un bilan à l'épreuve des crises, avec un faible ratio d'endettement et une forte liquidité, afin d'assurer le succès de Vallourec quelles que soient les conditions de marché '.
