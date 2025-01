Vallourec : refranchit en force la résistance des 17,15E information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 10:06









(CercleFinance.com) - Vallourec refranchit en force la résistance des 17,15E (testée les 5,6, 9, puis 12 et 18 décembre) et se hisse hausse aussitôt vers les 18,00E, pour retracer les zénith des 18,15E du 8 avril 2024.

Au-delà, le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 19/03/2020 puis des 22,23E du 12 mars 2020.





