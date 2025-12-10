La BCE devrait maintenir ses taux aux niveaux actuels, estime Villeroy

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que la Banque centrale européenne (BCE) maintienne les taux d'intérêt à leurs niveaux actuels.

"Il n'y a vraiment pas de raison d'envisager une hausse des taux dans un avenir proche, contrairement à certaines rumeurs, spéculations qu'on a pu entendre", a-t-il déclaré lors d'un entretien à CNews TV et Europe 1.

Lundi, Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a estimé que la prochaine décision de la BCE pourrait être une hausse plutôt qu'une baisse comme certains le prévoient encore mais pas dans un avenir proche.

En octobre, la BCE a opté pour le statu quo sur ses taux pour une troisième réunion consécutive et de nombreux membres du conseil des gouverneurs de la banque centrale, dont la présidente Christine Lagarde, ont laissé entendre que l'institution était prête à en rester là sur le long terme.

Mercredi, le gouverneur de la Banque de Lituanie et membre du conseil des gouverneurs de la BCE, Gediminas Simkus, a déclaré auprès de Bloomberg qur la BCE n'avait pas besoin de baisser davantage ses taux.

"Nous avons un taux d'inflation plus ou moins proche de l'objectif de 2% à moyen terme, ce qui ne laisse entrevoir aucune nécessité de modifier les taux d'intérêt, non seulement lors de la prochaine réunion en décembre, mais aussi lors des réunions ultérieures", a-t-il dit.

