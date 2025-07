Vallourec: reconduction de Philippe Guillemot comme PDG information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 07:07









(Zonebourse.com) - Vallourec annonce que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité, sur recommandation du comité des nominations et de la gouvernance, de proposer la reconduction de Philippe Guillemot en tant que président du conseil et directeur général.



Le fabricant de tubes sans soudure précise que ce mandat de PDG, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale prévue en 2026, sera renouvelé pour une durée de quatre ans, sous réserve de l'approbation des actionnaires.



'En trois ans, le plan 'New Vallourec' engagé à l'initiative et sous la conduite de Philippe Guillemot a non seulement permis de sauver Vallourec, mais il lui a également redonné un avenir', souligne Angela Minas, administratrice référente du conseil.





