Vallourec-Nathalie Delbreuve nommée directrice financière
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 19:07

Vallourec VLLP.PA a annoncé vendredi la nomination de Nathalie Delbreuve au poste de directrice financière à compter du 1er décembre.

Elle succède à ce poste à Sascha Bibert qui va quitter le groupe à l’issue d’une période de transition pour saisir une nouvelle opportunité, a indiqué le fabricant français de tubes en acier dans un communiqué.

Nathalie Delbreuve était jusqu'à vendredi directrice financière du verrier Verallia, qui doit de son côté annoncer un successeur à ce poste dans les prochaines semaines.

(Rédigé par Kate Entringer)

