Wall Street termine en hausse au lendemain de Thanksgiving

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 19 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a terminé dans le vert vendredi, lors d'une séance rognée au lendemain de la pause de Thanksgiving, toujours portée par les espoirs de baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed) en décembre.

Le Dow Jones a pris 0,61%, l'indice Nasdaq s'est octroyé 0,65% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,54%.

La place new-yorkaise a connu une séance calme --par ailleurs amputée de trois heures-- au lendemain de Thanksgiving, jour férié lors duquel les marchés américains étaient fermés.

"Les espoirs que la Fed puisse baisser ses taux d'intérêt sont ce qui a rendu les investisseurs optimistes aujourd'hui", résume auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Plusieurs indicateurs économiques américains publiés cette semaine ont conforté les acteurs du marché dans leur hypothèse d'une nouvelle réduction des taux d'un quart de point à l'issue de la réunion de l'institution monétaire, les 9 et 10 décembre prochains.

Entre prix à la production toujours en hausse et une confiance des consommateurs en chute libre, les données ont brossé un paysage inquiétant sur l'état de l'économie américaine.

Mais une politique d'assouplissement monétaire est de nature à aider la croissance, et donc à augmenter les perspectives de bénéfices des entreprises, d'où l'optimisme de Wall Street.

Les acteurs du marché attendent désormais "des nouvelles de l'inflation", avec notamment l'indice des prix à la consommation PCE pour septembre vendredi prochain, observe Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

La publication de plusieurs indicateurs clés a été retardée en raison de la paralysie budgétaire ("shutdown") de 43 jours qui a touché le pays et certaines données ne verront jamais le jour.

"Mais les gens s'attendent à ce que la Fed continue d'être accommodante l'année prochaine", note M. Stovall.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait très légèrement vers 18H05 par rapport à la clôture mercredi, à 4,02% contre 4,00%.

Au tableau des valeurs, le géant des cafés Starbucks est parvenu à garder la tête hors de l'eau (+0,44% à 87,08 dollars) alors qu'un syndicat a prévenu que de nouveaux employés allaient rejoindre le mouvement de grève initié mi-novembre aux Etats-Unis.

"2.500 baristas syndiqués dans plus de 120 cafés" ont rejoint cette grève d'une durée indéterminée pour protester contre leurs conditions de travail, selon un communiqué du syndicat Starbucks Workers Union publié vendredi.

Les valeurs associées au secteur des cryptoactifs ont profité du regain d'intérêt pour le bitcoin cette semaine, à l'image de la plateforme d'échange Coinbase (+2,96% à 272,82 dollars) ou du "mineur" (créateur de monnaie numérique) Riot Platforms (+7,82% à 16,13 dollars).

Le géant des puces électroniques Nvidia s'est replié (-1,82% à 176,98 dollars). En début de semaine, le titre a pâti d'informations de presse selon lesquelles Meta ( Facebook , Instagram) envisagerait d'utiliser des puces de Google pour son informatique à distance (cloud).

L'action Nvidia a perdu quasiment 12% en un mois.

Le spécialiste des mémoires flash SanDisk a été recherché (+3,83% à 223,28 dollars) pour son premier jour de cotation au sein de l'indice vedette S&P 500.

