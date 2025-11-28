 Aller au contenu principal
Airbus: Rappel massif pour l'A320 après un incident de commande de vol
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 19:00

Le logo Airbus au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte, près de Paris



Airbus a annoncé vendredi un changement immédiat de logiciel sur un grand nombre de ses avions de la famille A320 les plus vendus, une mesure qui, selon des sources industrielles, concernerait quelque 6.000 appareils, soit plus de la moitié de la flotte mondiale.

Un incident récent impliquant un avion de la famille A320 a révélé qu'un rayonnement solaire intense pouvait corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol, a précisé le groupe dans un communiqué.

L'avionneur ajoute avoir identifié un nombre important d'avions de la famille A320 actuellement en service qui pourraient être concernés.

"Airbus reconnaît que ces recommandations entraîneront des perturbations opérationnelles pour les passagers et les clients."

(Reportage Tim Hepher, rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Kate Entringer)

