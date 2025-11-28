Punaises de lit: la Cinémathèque française ferme ses 4 salles à Paris pour un mois

La Cinémathèque française à Paris, le 15 février 2013 ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

La Cinémathèque française a annoncé vendredi la fermeture pour un mois de ses quatre salles à Paris afin de mener un "traitement complet" contre les punaises de lit qui s'y trouvent, selon un communiqué.

Cette fermeture intervient "à la suite de nouveaux signalements" et doit permettre de "garantir" aux spectateurs "un environnement parfaitement sûr et confortable", précise la Cinémathèque, institution de la cinéphilie au rayonnement international.

Située dans le XIIe arrondissement de la capitale, la Cinémathèque comprend trois salles ouvertes au public, et une quatrième utilisée pour des activités éducatives.

"L’ensemble des fauteuils sera démonté puis traité individuellement à la vapeur sèche à 180°, à plusieurs reprises, avant de faire l’objet de contrôles canins systématiques validant chaque étape", précise l'institution. Les moquettes auront le "même niveau" de traitement.

Les autres espaces de la Cinémathèque restent ouverts, notamment son exposition en cours sur Orson Welles.

Début novembre, plusieurs spectateurs avaient témoigné dans la presse après avoir été piqués par des punaises de lit lors d'une "master class" avec l'actrice Sigourney Weaver. "On les voyait courir sur les sièges et les habits", avait notamment déclaré l'un d'entre eux au quotidien Le Parisien.

"Depuis 2021, la Cinémathèque française applique un protocole de prévention et de traitement rigoureux" concernant les punaises de lit, "mis en œuvre par ses équipes et des prestataires spécialisés et certifiés", peut-on lire sur le site internet de l'association.

Ces minuscules créatures se cachent souvent dans les fissures des têtes de lit, les coutures des matelas et les housses d'oreillers, et provoquent de fortes démangeaisons.

Le gouvernement avait notamment pris le sujet à bras-le-corps avant les Jeux olympiques de Paris 2024.