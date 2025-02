Vallourec: le titre avance sur des résultats rassurants information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 09:48









(CercleFinance.com) - Vallourec a fait état jeudi de résultats de 4ème trimestre en ligne avec les attentes, confirmant la tendance à l'amélioration de ses performances opérationnelles comme de sa santé financière.



Le producteur de tubes sans soudure en acier a publié ce matin un résultat brut d'exploitation (RBE) de 214 millions d'euros au titre des trois derniers mois de l'année 2024, à comparer avec 280 millions d'euros un an plus tôt.



A 832 millions d'euros, son RBE annuel ressort dans le haut de la fourchette prévisionnelle que le groupe avait communiquée.



Sur le 4ème trimestre, son résultat net part du groupe s'est élevé à 163 millions d'euros, contre 105 millions au 4ème trimestre 2023, avec une trésorerie nette qui atteint 21 millions d'euros, ce qui lui permet d'atteindre avec un an d'avance son objectif d'une dette nette zéro.



'Le bilan de Vallourec est désormais solide', s'est félicité son PDG Philippe Guillemot dans un communiqué.



'Au-delà de la réduction de notre dette nette, nous avons entièrement reconfiguré notre structure de capital pour garantir un haut niveau de liquidité et de visibilité financière à travers une réduction considérable de nos coûts de financement', a ajouté le dirigeant.



Vallourec dit maintenant se focaliser sur le deuxième objectif-clé de son plan 'New Vallourec', à savoir générer durablement une profitabilité de premier ordre.



Le groupe compte proposer un dividende de 1,50 euro par action lors de sa prochaine assemblée générale annuelle, ce qui marquera le premier retour aux actionnaires en dix ans.



En Bourse, suite à ces annonces, l'action Vallourec s'octroyait une progression de 3% jeudi matin, affichant un gain de presque 17% depuis le début de l'année.





Valeurs associées VALLOUREC 19,16 EUR Euronext Paris +3,21%