Vallourec lance un programme de rachat d'actions de €200 mln

Vallourec SA VLLP.PA :
* LANCE UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE 200 MILLIONS D'EUROS
* VISES UN RETOUR TOTAL POUR LES ACTIONNAIRES D'AU MOINS 500 MILLIONS D'EUROS D'ICI AOÛT 2026
* RACHAT PRÉVU JUSQU'AU 30 JUIN 2026 À 200 MILLIONS D'EUROS
* PRÉVOIT UN DIVIDENDE INTERMÉDIAIRE EXTRAORDINAIRE AU T3 2026
Texte original nGNXmkK3k Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA
(Rédaction de Gdansk)
