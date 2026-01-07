 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vallourec lance un programme de rachat d'actions de €200 mln
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 18:17

Vallourec SA VLLP.PA :

* LANCE UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE 200 MILLIONS D'EUROS

* VISES UN RETOUR TOTAL POUR LES ACTIONNAIRES D'AU MOINS 500 MILLIONS D'EUROS D'ICI AOÛT 2026

* RACHAT PRÉVU JUSQU'AU 30 JUIN 2026 À 200 MILLIONS D'EUROS

* PRÉVOIT UN DIVIDENDE INTERMÉDIAIRE EXTRAORDINAIRE AU T3 2026

Texte original nGNXmkK3k Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Dividendes
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
15,8200 EUR Euronext Paris -3,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Dassault Aviation relève son objectif de chiffre d'affaires 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 19:32 

    Dassault Aviation révise en hausse son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, marqué par une croissance de ses livraisons d'avions de combat Rafale et d'affaires Falcon, a annoncé mercredi le constructeur aéronautique français. La société, qui tablait ... Lire la suite

  • ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )
    Le groupe américain Chevron s'intéresse aux actifs étrangers du Russe Lukoil (presse)
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 19:26 

    Le groupe américain Chevron s'est associé avec la société d'investissements américaine Quantum Capital Group pour présenter une offre de reprise des actifs à l'étranger du géant russe Lukoil, visé par des sanctions américaines, rapporte mercredi le Financial Times. ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Julien Brun remplace Nicolas Béraud à la tête de Betclic (jeux et paris)
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.01.2026 19:22 

    Julien Brun, ancien patron d'Unibet, a été nommé directeur général de l'opérateur de jeux en ligne Betclic, succédant à Nicolas Béraud qui prend la présidence de Banijay Gaming, la holding regroupant Betclic et l'allemand Tipico-Admiral, selon un communiqué publié ... Lire la suite

  • Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, annonce avoir demandé son placement en redressement judiciaire ( AFP / Denis Charlet )
    Arts de la table: le verrier Arc placé en redressement judiciaire
    information fournie par AFP 07.01.2026 19:18 

    Arc France, grand fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, a été placé mercredi en redressement judiciaire en raison d'une "dégradation sévère et continue" de son environnement de marché, faisant redouter des centaines de suppressions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank